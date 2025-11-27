Трамп выступил после стрельбы у Белого дома и назвал Афганистан «адской дырой»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу у Белого дома, не стесняясь в выражениях. Речь американского лидера приводит CNN.

После инцидента он подтвердил, что задержанный прибыл из Афганистана. Глава государства назвал страну «адской дырой на земле» и возложил ответственность за въезд на Джо Байдена.

«Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности», — сказал глава государства.

Он подчеркнул решимость добиться сурового наказания для подозреваемого.

Ранее Life.ru писал, что у Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Двое военнослужащих получили тяжёлые ранения менее чем в полукилометре от резиденции президента США. Злоумышленник, которого Дональд Трамп назвал «животным», также был ранен и задержан на месте. Им оказался 29-летний гражданин Афганистана. В связи с этим американский лидер потребовал допросить каждого афганца, который прибыл в страну при власти Джо Байдена.