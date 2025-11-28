Со дна Финского залива подняли 80-летнюю пушку штурмовика Ил-2

Коллекция Центрального военно-морского музея пополнилась уникальным экспонатом — отреставрированной пушкой штурмовика Ил-2, пролежавшей на дне Финского залива с 1943 года. Обстоятельства находки и её историческую ценность раскрыли участники экспедиции в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Пушка штурмовика Ил-2. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Обломки подбитого самолёта были обнаружены исследователями Русского географического общества недалеко от острова Мощный. Как рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, пушка весом 200 кг сохранилась благодаря тому, что находилась под крылом самолёта.

«Нам повезло, что пушка не отлетела, она находилась у останков самолёта, за время, проведённое под водой, лежала под крылом, было легко найти, легко поднять», – рассказал Сергей Фокин.

Штурмовик затонул в 1943 году после внезапной остановки двигателя при полёте в сторону аэродрома. Экипажу удалось выжить — командир посадил самолёт на воду. Координаты авиакатастрофы были установлены после долгой работы в архивах, а затем подтверждены с помощью гидролокаторов и водолазных спусков.

