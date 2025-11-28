Работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске затрудняет сырой бетон

Сегодня утром в Южно-Сахалинске произошло обрушение строящегося двухэтажного ангара на улице Энергетиков. В результате происшествия пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницу. По данным спасателей, под завалами могут находиться еще трое рабочих, судьба которых пока неизвестна.

Спасательные работы осложняются из-за большого количества сырого бетона, который затрудняет разбор завалов. Власти рассматривают возможность использования воды для размытия бетона, чтобы ускорить процесс поиска и спасения людей.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают две крановые группы и два кинологических расчета. В ближайшее время планируется подключить световые башни для улучшения видимости в условиях темноты.

Напомним, в Южно-Сахалинске произошло обрушение строительного объекта. Также стало известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда на объекте.