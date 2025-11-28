Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук сложил полномочия

Тюменская областная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Баранчука. Это решение было принято на очередном заседании регионального парламента большинством голосов.

Юрий Баранчук, который провёл в областной думе два созыва и ранее был депутатом городской думы Тюмени в течение трёх созывов, выразил сожаление по поводу своего ухода. Он отметил, что решение было непростым, но выразил надежду, что его опыт будет полезен для региона.

Первый заместитель председателя думы выразил сожаление по поводу ухода Баранчука, отметив его ответственность и профессионализм. Он также выразил уверенность, что Баранчук продолжит успешно работать на новом месте.

Баранчук был сопредседателем регионального партийного проекта «Оружие Победы» и координатором федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Он также был членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, а также комитета по экономической политике и природопользованию.

Ранее Верховный суд отклонил иск экс-депутата Напсо, требовавшего отменить решение Госдумы о досрочном прекращении его полномочий. В апреле парламент единогласно поддержал это решение на основании доклада регламентной комиссии. Согласно выводам комиссии, с апреля 2023 года Напсо часто отсутствовал на работе из-за больничных. В общей сложности он пропустил заседания почти два года, причем более 200 дней — без уважительных причин.