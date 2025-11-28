Россия и США
28 ноября, 07:48

Сенат США приостановил рассмотрение антироссийских санкций, пишут СМИ

Сенат США временно приостановил рассмотрение законопроекта о введении санкций против России, который предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ и уран. Это решение было принято на фоне предстоящего визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, сообщает издание Kyiv Post.

Законопроект был внесён сенатором Линдси Грэмом*, известным своей антироссийской позицией. Однако как отмечает издание, задержка в рассмотрении документа подчёркивает, что в данный момент ситуация контролируется дипломатией, а не конгрессом.

Некоторые республиканцы считают, что единственной силой, способной заблокировать принятие законопроекта, является личная воля президента Дональда Трампа. В ближайшее время в Москву должен прибыть Стив Уиткофф, который обсудит с российскими властями вопросы урегулирования украинского конфликта.

Вместе с этим ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует активно продвигать новый, 20-й пакет антироссийских санкций до окончания новогодних праздников. По словам одного из европейских чиновников, обсуждение новых ограничений «сейчас не является приоритетом». Другой дипломат уточнил, что Еврокомиссия вернётся к идеям по усилению санкционного режима только в январе.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Оксана Попова
