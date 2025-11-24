Россия и США
23 ноября, 21:07

Бессент: Санкции Европы против России провалились, если они принимают 19-й пакет

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC заявил о провальности санкционных мер Европейского союза против России. По его словам, сам факт принятия ЕС 19-го пакета ограничительных мер свидетельствует о их неэффективности.

Бессент также обвинил европейские страны в косвенном финансировании Москвы через продолжающиеся закупки российской нефти.

Ранее с оценкой устойчивости российской экономики выступили российские официальные лица. Заместитель главы Администрации Президента РФ Максим Орешкин отметил, что за последние 20 лет экономика страны стала значительно крепче и её невозможно разрушить санкциями. Аналогичной позиции придерживается заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
