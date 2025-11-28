Тайный Санта: Какие подарки покорят сердца, а какие обернутся полным провалом — откровения HR-эксперта

Правильно выбранный подарок для корпоративной игры в Тайного Санту может подарить радость, а неудачный — создать напряжённую атмосферу в коллективе. Об основных принципах успешного подарка и самых частых промахах HR-специалист Зилина Султанова эксклюзивно рассказала в беседе с Life.ru.

Самые желанные подарки у нас обычно те, в которых видно внимание: что-то уютное, вкусное, что можно использовать прямо сейчас. Зилина Султанова HR-специалист

По её опыту, в число таких подарков стабильно попадают тёплые и заботливые мелочи вроде пледов или вкусных чаёв, а также подарки с юмором, но без подвоха. Спасением для неуверенных дарителей становятся сертификаты или определённая вещь из вишлиста человека.

Спикер отметила, что самыми ненавистными подарками становятся те, что мгновенно превращаются в ещё одну вещь, которую жалко выбросить. Именно такие безликие и бесполезные предметы становятся обузой, занимая место и вызывая чувство досады, поскольку не несут ни практической ценности, ни эмоциональной теплоты. В их числе оказываются сувениры-пылесборники, фигурное мыло с символом года и подарки с приколами — странные сувениры или кружки с якобы шуточными надписями. Эксперт добавила, что нежеланными являются вещи, понятные только дарителю, или слишком личные, намекающие презенты.

HR-специалист предупредила, что, даря коллеге странные и ненужные подарки, можно создать дискомфортную атмосферу в коллективе и нарушить принципы корпоративной этики, поскольку юмор часто бывает субъективным и может быть расценен как неуважение.

В итоге всё сводится к простому правилу: дарим то, от чего сами бы улыбнулись. Зилина Султанова HR-специалист

Ранее Life.ru рассказывал, как вежливо отказаться от участия в игре «Тайный Санта», если эта идея вызывает дискомфорт. Специалист по этикету Надежда Коломацкая порекомендовала использовать для этого прямой, но благодарный отказ, например, ссылаясь на личные обстоятельства или ограниченный бюджет. Если же отказник всё же обнаружил себя в списке участников помимо своей воли, ему следует без промедления и чётко сообщить организатору о своём выходе из игры.