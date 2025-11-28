Упаковки продуктов продолжат уменьшаться в 2026 году, заявил экономист

В 2026 году российские производители продолжат практику сокращения объёмов продуктовых упаковок при сохранении номинальных цен. Такой прогноз в интервью «Газете.ru» представил экономист Борис Копейкин.

«При сохранении номинальной цены сокращение объёма упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей. Хотя, справедливости ради, поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах», — отметил Копейкин.

Согласно данным аналитиков Ntech, в 2025 году сокращение среднего веса упаковок в России достигло 3%, что в три раза превышает показатель 2024 года. Речь идёт не об единичных случаях, а об устойчивой тенденции, затрагивающей широкий ассортимент товаров повседневного спроса. Пакеты, бутылки, коробки и банки становятся заметно компактнее, сохраняя при этом привычные для потребителей ценники.

Ранее Life.ru рассказывал, как за год изменились цены на продукты для новогоднего стола. Примечательно, что ключевые атрибуты Нового года — красная икра и мандарины — несколько упали в цене. К примеру, килограмм мандаринов сейчас стоит 100–110 рублей.