Экономист спрогнозировал рост свободных средств на картах россиян к осени 2026 года

К осени 2026 года объём свободных денежных средств на банковских картах россиян может вырасти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такой прогноз в интервью «Газете.ru» дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.

Эксперт связывает этот рост с несколькими факторами: увеличением доходов населения, массовым внедрением цифрового рубля и адаптацией к новой финансовой реальности.

«Граждане стали активнее использовать свободные средства, оформляя вклады и используя инвестиционные продукты, что является более рациональной финансовой стратегией», — отметил он.

По мнению экономиста, оптимальный размер средств на картах будет определяться потребностью в покрытии текущих расходов на период от двух недель до месяца. Важную роль играет и фактор безопасности — люди готовы хранить больше денег на картах при уверенности в их защищённости. Низкая инфляция и общая экономическая стабильность создают базу для роста располагаемых резервов населения.

Шедько также отметил, что при снижении ключевой ставки интерес к депозитам может уменьшиться, что также повлияет на объём средств, хранящихся на картах. Мгновенная доступность этих денег позволяет оперативно покрывать срочные расходы, такие как ремонт, медицинские услуги или образование, что делает такой формат сбережений практичным для многих россиян.

Ранее Life.ru сообщал, что среди россиян выросло количество перешедших на короткие вклады. Теперь их доля достигает 30% от общего объёма сбережений, а объём превышает 16 триллионов рублей, что в полтора раза больше показателя начала 2025 года.