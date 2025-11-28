Трое рабочих пострадали на заводе в Новосибирской области

Три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокуратура на месте ЧП на заводе в Бердске. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

«Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура Бердска проводит проверку. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор города. Местные СМИ пишут, что инцидент случился в литейном цехе Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) из-за попадания воды в расплавленный металл.

