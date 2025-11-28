Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:55

В Госдуме придумали, как защитить россиян от «бабушкиной схемы» при покупке жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Россиян могут защитить от мошенников на рынке недвижимости с помощью семидневного периода охлаждения для всех сделок. Такое предложение прозвучало от председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как отметил спикер, в парламент поступает множество жалоб от граждан, ставших жертвами аферистов при продаже жилья. Речь идёт о случаях, когда после завершения сделки продавец отказывается освобождать квартиру, утверждая, что был введён в заблуждение преступниками. Это приводит к тому, что добросовестные приобретатели недвижимости теряют и уплаченные средства, и жильё.

Статистика Росреестра подтверждает тревожную тенденцию: в текущем году было аннулировано свыше трёх тысяч договоров купли-продажи, заключённых с пенсионерами. При этом число признанных недействительными сделок по вине мошенников за последние два года выросло на пятую часть. Володин констатировал, что ситуация ухудшается, и назвал необходимым обеспечить безопасность для честных покупателей и продавцов.

Мошенники начали обманывать владельцев квартир с помощью данных из Росреестра
Мошенники начали обманывать владельцев квартир с помощью данных из Росреестра

Ранее адвокат Александр Бенхин предрёк, что в ближайшее время может последовать волна судебных исков к пенсионерам, вовлечённым в мошеннические операции с недвижимостью. Он подчеркнул, что возбуждение уголовных дел за мошенничество в особо крупных размерах способно заставить пожилых преступников вернуть пострадавшим либо жильё, либо незаконно полученные средства.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Госдума
  • Россия
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar