28 ноября, 08:37

США передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что Вашингтон предоставил Москве обновленную версию своего мирного плана относительно ситуации на Украине, которая была доработана после недавних консультаций в Женеве с участием представителей США и Украины. Согласно заявлению Пескова, ключевые положения этого документа будут детально рассмотрены в ходе предстоящих обсуждений в столице России на следующей неделе. ​​​

«Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор», — заявил Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение РФ боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер опроверг сообщения, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве.

