28 ноября, 08:40

Песков пообещал сообщить дату приезда Уиткоффа в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался озвучивать конкретные сроки визита специального посланника Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву, подчеркнув, что соответствующая информация будет предоставлена средствам массовой информации заблаговременно. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что российские власти сообщат необходимую информацию вовремя.

«Мы сообщим своевременно», — заявил Песков.

Путин: Уиткофф защищает позицию США, диалог с ним проходит без ругани
Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.

