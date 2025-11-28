Песков пообещал сообщить дату приезда Уиткоффа в Москву

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался озвучивать конкретные сроки визита специального посланника Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву, подчеркнув, что соответствующая информация будет предоставлена средствам массовой информации заблаговременно. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что российские власти сообщат необходимую информацию вовремя.

«Мы сообщим своевременно», — заявил Песков.

Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.