28 ноября, 08:42

Песков заявил, что РФ не хочет обсуждать украинское урегулирование в «мегафонном» формате

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская позиция по поводу украинского урегулирования заключается в стремлении к переговорам, однако она против публичной огласки деталей этих дискуссий. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва предпочитает избегать преждевременных заявлений и обсуждения конкретных условий в открытых источниках.

«Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате», — пояснил он.

Зеленский анонсировал важные переговоры по Украине на следующей неделе
Ранее Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он отметил, что, хотя конечной целью являются соглашения с Украиной, на данный момент это юридически недостижимо. Президент подчеркнул, что в переговорный процесс могут быть вовлечены любые заинтересованные и способные стороны. Однако ключевым условием для Москвы является международная легитимность итоговых решений, а не их признание украинской стороной.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
