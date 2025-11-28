Песков заявил, что РФ не хочет обсуждать украинское урегулирование в «мегафонном» формате
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российская позиция по поводу украинского урегулирования заключается в стремлении к переговорам, однако она против публичной огласки деталей этих дискуссий. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва предпочитает избегать преждевременных заявлений и обсуждения конкретных условий в открытых источниках.
«Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате», — пояснил он.
Ранее Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он отметил, что, хотя конечной целью являются соглашения с Украиной, на данный момент это юридически недостижимо. Президент подчеркнул, что в переговорный процесс могут быть вовлечены любые заинтересованные и способные стороны. Однако ключевым условием для Москвы является международная легитимность итоговых решений, а не их признание украинской стороной.
