Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:52

Песков объяснил роль переговоров в признании новых российских территорий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вопрос о том, какие именно государства признают новые территориальные границы между Россией и Украиной, сформировавшиеся после спецоперации, будет решён в ходе переговорного процесса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это всё тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что проблемы с легитимностью у главы киевского режима Владимира Зеленского усложняют ситуацию, однако обе стороны заинтересованы вывести конфликт в мирное русло.

США передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана
США передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение РФ боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер опроверг сообщения, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar