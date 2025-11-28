Вопрос о том, какие именно государства признают новые территориальные границы между Россией и Украиной, сформировавшиеся после спецоперации, будет решён в ходе переговорного процесса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это всё тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что проблемы с легитимностью у главы киевского режима Владимира Зеленского усложняют ситуацию, однако обе стороны заинтересованы вывести конфликт в мирное русло.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение РФ боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер опроверг сообщения, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве.