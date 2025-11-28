Европейские страны демонстрируют всё более явные признаки подготовки к возможному военному конфликту, создавая «военный Шенген», вводя добровольную службу и проводя учения у российских границ. Анализ причин и возможных последствий такой политики в интервью 360.ru представил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

«Желание такое есть. Причём решать экономические вопросы, какие у них возникли, они не хотят. У них враг — это мы, Россия. И вся политика строится на ненависти к нам», — отметил он.

По словам эксперта, европейские лидеры сознательно торпедируют мирные инициативы, чтобы продлить конфликт на Украине, одновременно создавая военную инфраструктуру с участием новых членов НАТО — Финляндии и Швеции.

В этой ситуации России необходимо готовиться к новым вызовам. Дандыкин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о наличии разнообразного вооружения, способного наносить сокрушительные удары по противнику. Особое сожаление эксперт высказал по поводу позиции Финляндии, которая, по его мнению, забыла о выгодах дружественных отношений с Россией в прошлом.

Ранее военкор заявила, что даже после поражения на Украине Евросоюз наверняка не остановится и развяжет новую войну. По её словам, на этот раз в расход пойдёт Молдавия, которую заставят напасть на Приднестровье.