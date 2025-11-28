Россиянам рассказали, как тело и психика предупреждают о критическом истощении

Эмоциональное выгорание редко наступает внезапно — оно развивается постепенно, проявляясь через серию тревожных сигналов, которые многие склонны игнорировать. Семь ключевых признаков надвигающегося истощения назвала психолог Ольга Романив в беседе с Леди Mail.

Специалист выделила следующие симптомы: трудности с принятием даже самых простых решений, повышенная раздражительность на обычные вещи, навязчивое желание комфорта через сладкое, сериалы или бесполезные покупки, потеря интереса к ранее любимым занятиям. Эти проявления свидетельствуют об истощении психических ресурсов.

Когнитивные нарушения — ещё один важный маркер. «Туман в голове», ухудшение концентрации и памяти возникают потому, что мозг экономит энергию, отключая «необязательные» функции. При этом даже после полноценного отдыха человек просыпается разбитым. Завершают картину физические симптомы без медицинских причин: головные боли, проблемы с пищеварением, частые простуды — так тело реагирует на хронический стресс.

Эти сигналы не стоит игнорировать или списывать на лень. Они указывают, что внутренний ресурс практически исчерпан, и организму срочно нужна перезагрузка, прежде чем наступит полное истощение, подчеркнула психолог.

