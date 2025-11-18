Не ждите, пока накроет: Врач раскрыла план подготовки к новой волне магнитных бурь

Короткая передышка между магнитными бурями может стать спасением для тех, кого накрывает головной болью и скачками давления, но только если правильно использовать эти несколько спокойных дней. Об этом в беседе с Life.ru заявила невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, объяснив, что ждать ухудшения состояния нельзя.

Лучшая стратегия поведения – не ждать ухудшения состояния, а заранее подготовить организм, если он реагирует на геомагнитные колебания и изменения атмосферного давления. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Врач напомнила, что любые бури легче переживаются, если у человека налажен стабильный, физиологичный образ жизни. Она уточнила, что важно нормализовать сон – спать не меньше восьми часов и придерживаться одного режима, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, контролировать уровень витаминов и минералов, больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе, ведь всё это поддерживает вегетативные функции и сердечно-сосудистую систему. Также она добавила, что при хронических заболеваниях обязательно нужно наблюдаться у врача, проходить обследования и строго соблюдать назначения: в дни активных бурь именно хронические болезни чаще всего дают о себе знать.

«В дни, когда прогнозируют магнитные бури, стоит пересмотреть рацион и на время отказаться от тяжёлой и жирной пищи, но при этом не допускать голода. Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки – кофе, крепкий чай, энергетики. Соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать – людям с повышенным артериальным давлением не стоит пить слишком много воды, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», – сказала эксперт.

Невролог добавила, что утро в такие дни нужно начинать спокойно: не вскакивать с постели, принять душ, позавтракать и, если получится, выйти на короткую прогулку. По её словам, стоит также отказаться от интенсивных тренировок и использовать отвлекающую терапию – контрастный душ, травяные ванночки для ног, дыхательные упражнения, лёгкую гимнастику. Метеозависимым подойдут и более серьёзные физиопроцедуры: углекислые, хлоридно-натриевые, хвойно-жемчужные ванны, подводный душ-массаж, грязелечение и климатолечение, но только после согласования с врачом.

Ранее Life.ru писал, что на Земле наконец завершилась самая мощная за пять лет магнитная буря. Она длилась более сорока часов и сильно ударила по чувствительным людям. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что сейчас геомагнитные показатели почти на нуле – это нормальное падение после таких резких всплесков.