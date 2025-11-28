Смартфоны в России станут дороже на 5-10% из-за техсбора

Смартфоны среднего ценового сегмента в России подорожают на 5-10% из-за нового технологического сбора. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель отдела поддержки продаж российского производителя компьютерной техники iRU Игорь Солкин.

Однако, по мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, это лишь часть общей картины. Он подчеркнул, что совокупность таких факторов, как изменение НДС, удорожание памяти, обязательная маркировка, нестабильность курса валют и инфляция, приведёт к более существенному росту цен. Ожидается, что бюджетные смартфоны подорожают минимум на 2500 рублей, а модели других ценовых категорий – на 3000-3500 рублей.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать новый технологический сбор, который затронет производителей и импортеров электронной продукции и её компонентов. Депутаты Госдумы 20 ноября приняли соответствующий закон в третьем чтении. Ожидается, что этот сбор, максимальный размер которого составит 5000 рублей за единицу товара или компонент, может привести к удорожанию таких устройств, как смартфоны и ноутбуки, согласно прогнозам Минпромторга. Точный перечень продукции, подпадающей под сбор, определит правительство.

Ранее экономист предрёк подорожание товаров на 10-15% после повышения НДС. Эксперт считает прогнозы о росте цен на 20-30% фантастическими, однако более скромный, но чувствительный для кошелька показатель выглядит вполне реальным.