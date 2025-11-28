Блогер сообщил о «Стене Долиной» в Москве, а Life.ru узнал, так ли это на самом деле

В Ксеньинском переулке столицы, у элитного дома народной артистки России Ларисы Долиной, возникло неожиданное место силы для всех, кто мечтает о собственном жилье, утверждает пиар-специалист Роман Масленников. Сообщалось, что вдохновлённые недавним скандалом с квартирой певицы москвичи, превратили стену её дома в «Стену Долиной» — импровизированный алтарь защиты от мошенников на рынке недвижимости. Однако Life.ru съездил на место и ничего там не нашёл.

Алтарь Долиной. Фото © Life.ru

Корреспондент Life, прибывший на место обошёл дом по периметру, опросил соседей и даже заглянул в ближайшие дворы — никаких следов «даров удачи».

Напомним, народная артистка России Лариса Долина выиграла судебное разбирательство с мошенниками, пытавшимися похитить её пятикомнатную квартиру в Хамовниках стоимостью около 112 миллионов рублей. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу покупателя Полины Лурье, оставив квартиру за Долиной. Дело началось летом 2024 года, когда певица стала жертвой сложной аферы: ей позвонили мошенники, выдающие себя за сотрудников ФСБ и банков, и вынудили продать жилье за 130 миллионов рублей, переведя половину суммы на фальшивые счета. Задержаны трое подозреваемых, включая курьершу Ольгу Цырульникову, которая собирала наличные. Случай Долиной породил «эффект Долиной» — термин, описывающий массовые мошенничества, когда продавцы после сделки заявляют о «давлении» и через суд возвращают жильё, оставляя покупателей ни с чем.