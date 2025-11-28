Зимой россияне курят меньше: Сколько можно сэкономить на вредной привычке за сезон
Экономист Алексеев: При переходе с двух пачек сигарет в день на одну можно экономить до 80 000 рублей
Зимой россияне курят меньше, и это позволяет им сэкономить значительную сумму в пересчёте на год. Об этом Life.ru рассказал социолог, экономист Дмитрий Алексеев.
Я, как убеждённый противник курения — одной из самых иррациональных и разрушительных зависимостей, — могу только радоваться тому, что зимой люди курят меньше, что приносит не только пользу здоровью, но и реальную экономию: при стоимости пачки сигарет от 135 до 235 рублей (согласно минимальной цене 2025 года и рыночным реалиям) значительное сокращение потребления в холодный сезон даёт карману от нескольких около 3 тысяч рублей за зиму и 6–14 тысяч за год благодаря нежеланию мёрзнуть на улице и рискам для самочувствия.
А ежедневный переход с двух пачек в день на одну вообще обеспечивает годовую выгоду в 48–85 тысяч рублей.
Кстати, ранее в Госдуме напомнили россиянам, что курить в своей квартире можно, но только пока дым остаётся внутри четырёх стен. Как только запах табака уходит в вентиляцию, просачивается в подъезд или залетает к соседям через открытую форточку, владелец рискует нарваться на штраф.
