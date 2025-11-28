Зимой россияне курят меньше: Сколько можно сэкономить на вредной привычке за сезон

Я, как убеждённый противник курения — одной из самых иррациональных и разрушительных зависимостей, — могу только радоваться тому, что зимой люди курят меньше, что приносит не только пользу здоровью, но и реальную экономию: при стоимости пачки сигарет от 135 до 235 рублей (согласно минимальной цене 2025 года и рыночным реалиям) значительное сокращение потребления в холодный сезон даёт карману от нескольких около 3 тысяч рублей за зиму и 6–14 тысяч за год благодаря нежеланию мёрзнуть на улице и рискам для самочувствия.