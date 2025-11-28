Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 09:37

На Западе назвали уникальное преимущество истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Российский истребитель Су-57 имеет уникальное преимущество перед моделями F-22 и F-35, изготовленными Соединёнными Штатами. Американское издание Military Watch Magazine раскрыло детали этого превосходства.

Российский самолёт постоянно совершенствуется с учётом реального боевого опыта. Ведь Су-57 применялся против украинских целей для подавления ПВО, ведения воздушных боев и нанесения ударов в хорошо защищённом воздушном пространстве противника. При этом пилоты остались довольны характеристиками.

Хоть американские истребители также проходили боевые испытания, их применяли в основном против слабых противников. По данным издания, ни F-22, ни F-35 не были оснащены ракетами класса «воздух-земля», это продолжается оставаться уникальной особенностью Су-57 среди самолётов пятого поколения. Ожидается, что F-35 получит подобное вооружение только после модернизации в начале 2030-х годов. Вместе с тем Су-57 продолжает вызывать значительный интерес у иностранных заказчиков. В частности, вопрос о приобретении этих истребителей рассматривается в Индии.

Путин на встрече с Моди может объявить о решении по Су-57
Путин на встрече с Моди может объявить о решении по Су-57

Ранее сообщалось, что истребитель Су-57 впервые продемонстрировали в ударной конфигурации с открытыми отсеками вооружения. Показ новейших противорадиолокационных ракет Х-58УШКЭ, размещённых во внутренних отсеках, вызвал неприятное удивление на Западе. Это объясняется тем, что американские F-22 и F-35 до сих пор не обладают сопоставимым вооружением, адаптированным для скрытного размещения.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar