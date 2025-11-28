Российский истребитель Су-57 имеет уникальное преимущество перед моделями F-22 и F-35, изготовленными Соединёнными Штатами. Американское издание Military Watch Magazine раскрыло детали этого превосходства.

Российский самолёт постоянно совершенствуется с учётом реального боевого опыта. Ведь Су-57 применялся против украинских целей для подавления ПВО, ведения воздушных боев и нанесения ударов в хорошо защищённом воздушном пространстве противника. При этом пилоты остались довольны характеристиками.

Хоть американские истребители также проходили боевые испытания, их применяли в основном против слабых противников. По данным издания, ни F-22, ни F-35 не были оснащены ракетами класса «воздух-земля», это продолжается оставаться уникальной особенностью Су-57 среди самолётов пятого поколения. Ожидается, что F-35 получит подобное вооружение только после модернизации в начале 2030-х годов. Вместе с тем Су-57 продолжает вызывать значительный интерес у иностранных заказчиков. В частности, вопрос о приобретении этих истребителей рассматривается в Индии.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-57 впервые продемонстрировали в ударной конфигурации с открытыми отсеками вооружения. Показ новейших противорадиолокационных ракет Х-58УШКЭ, размещённых во внутренних отсеках, вызвал неприятное удивление на Западе. Это объясняется тем, что американские F-22 и F-35 до сих пор не обладают сопоставимым вооружением, адаптированным для скрытного размещения.