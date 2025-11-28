Группировку сил на месте обрушения в Южно-Сахалинске увеличили до 70 человек
Обложка © Telegram / Amur Mash
Количество задействованных сотрудников на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске увеличилось с 16 до 70 человек. Соответствующая информация размещена в официальном канале МЧС России в мессенджере Max.
Рабочих ищут под завалами. Видео © Telegram / Amur Mash
Кроме того, число используемой техники возросло до 18 единиц.
Напомним, в Южно-Сахалинске произошло обрушение строительного объекта. Также стало известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда на объекте.
