28 ноября, 09:20

Группировку сил на месте обрушения в Южно-Сахалинске увеличили до 70 человек

Обложка © Telegram / Amur Mash

Количество задействованных сотрудников на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске увеличилось с 16 до 70 человек. Соответствующая информация размещена в официальном канале МЧС России в мессенджере Max.

Рабочих ищут под завалами. Видео © Telegram / Amur Mash

Кроме того, число используемой техники возросло до 18 единиц.

Работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске затрудняет сырой бетон
Работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске затрудняет сырой бетон

Напомним, в Южно-Сахалинске произошло обрушение строительного объекта. Также стало известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда на объекте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

