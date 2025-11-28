ВТБ получил разрешение на вывод активов, которые ранее были под санкциями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus
Банк ВТБ успешно добился разрешения от ЦБ на вывод активов, ранее попавших под санкционные ограничения. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, регулятор в лице комитета банковского надзора в конце ноября согласовал перечень и объём активов и обязательств, которые будут переданы в специально создаваемое юридическое лицо. Общая стоимость этих активов оценивается почти в 900 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 70 миллиардам рублей. Процесс выделения активов осуществляется в рамках 292-ФЗ.
Выделение активов в новое юрлицо завершится до конца года, предположительно 12 декабря.
Ранее сообщалось, что Британия до 26 февраля отменила санкции в отношении международных активов «ЛУКойла». В тексте лицензии указано, что предназначенные для Lukoil International или ее дочерних компаний средства должны поступать на замороженный счет в случае, если компания всё ещё контролирует «ЛУКойл».
