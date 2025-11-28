Российские силы нанесли массированный и 6 групповых ударов по военным объектам Украины
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, российские вооружённые силы с 22 по 28 ноября провели массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины.
В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также цеха производства боеприпасов и ударных беспилотников, хранилища безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских военных формирований, националистов и иностранных наемников.
Ранее Life.ru сообщал, что положение украинских войск на фронте оценивается как крайне тяжёлое. ВСУ теряют не просто отдельные населённые пункты, а целые сектора обороны из-за стремительного продвижения российских подразделений.
