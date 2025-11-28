ФСБ пресекла схему хищения 1,4 млрд рублей из СФР в Дагестане

ФСБ, МВД и СК РФ совместными усилиями раскрыли крупную коррупционную схему в дагестанском отделении Социального фонда России. Видеоролик с задержанием преступников публикует ЦОС ФСБ.

По данным спецслужб, сотрудники ведомства организовали преступную группу и через подставных «мам» незаконно выводили бюджетные средства. Чиновники искали женщин, готовых «делиться» пособиями, и оформляли на них выплаты по поддельным документам о рождении и воспитании детей.

Задержание преступников в Дагестане. Видео © ЦОС ФСБ

«В 2023 году участники организованной группы вели поиск и подбор женщин из числа жителей Республики Дагестан, не имеющих законных оснований для получения мер государственной поддержки, путем размещения в мессенджерах «WhatsApp»*, «Telegram» и на одном из сервисов размещения объявлений об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также увеличением размера таких пособий с 50 до 100 % величины прожиточного минимума», — сообщили в ФСБ.

К уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников регионального управления СФР, включая руководителя. Ещё 11 человек проходят как дававшие взятки. Ущерб государству, по версии следствия, превысил 1,4 млрд рублей. Задержанным предъявлены обвинения, вопрос об аресте решается.

