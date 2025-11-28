По информации Telegram-канала, украинско-колумбийская ДРГ численностью десять человек готовилась к нападению на Белгородскую область. Группа располагалась вблизи российской границы, на территории Харьковской области, в районе села Хатнее, примерно в 10 километрах от границы.

Российские бойцы отряда «Шторм» 7-й отдельной мотострелковой бригады своевременно обнаружили и ликвидировали всех членов ДРГ. У диверсантов было обнаружено вооружение производства стран НАТО, оборудование для воздушной разведки, иностранная символика, а также гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики взяли в плен четырёх пилотов под Гуляйполем в Запорожской области. Кроме того, у Зелёного Гая были захвачены пятеро украинских военнослужащих, которые, по их словам, были отправлены на передовую без чётких инструкций и сдались с облегчением, поскольку это внесло хоть какую-то ясность в их положение.