28 ноября, 09:37

ВС России уничтожили украино-колумбийскую ДРГ у границы Белгородской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

На подступах к Белгородской области были уничтожены все члены украинско-колумбийской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся атаковать регион. Об этом сообщает SHOT.
  • При себе у диверсантов было гладкоствольное полуавтоматическое ружьё Safari HG-105. Фото © SHOT
  • Документ одного из диверсантов. Фото © SHOT
  • Врагов уничтожили бойцы отряда «Шторм» 7-й ОМСБр. Фото © SHOT
  • Банковская карта одного из диверсантов. Фото © SHOT
  • Обнаруженная у диверсантов символика. Фото © SHOT
По информации Telegram-канала, украинско-колумбийская ДРГ численностью десять человек готовилась к нападению на Белгородскую область. Группа располагалась вблизи российской границы, на территории Харьковской области, в районе села Хатнее, примерно в 10 километрах от границы.

Российские бойцы отряда «Шторм» 7-й отдельной мотострелковой бригады своевременно обнаружили и ликвидировали всех членов ДРГ. У диверсантов было обнаружено вооружение производства стран НАТО, оборудование для воздушной разведки, иностранная символика, а также гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики взяли в плен четырёх пилотов под Гуляйполем в Запорожской области. Кроме того, у Зелёного Гая были захвачены пятеро украинских военнослужащих, которые, по их словам, были отправлены на передовую без чётких инструкций и сдались с облегчением, поскольку это внесло хоть какую-то ясность в их положение.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
