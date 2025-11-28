Экс-мэр Тамбова Ильин умер в 63 года

Бывший мэр Тамбова Алексей Ильин скончался на 64 году жизни. О его смерти сообщил действующий глава города Максим Косенков, выразив соболезнования родным и близким.

«Алексей Юрьевич был человеком, чья судьба неразрывно связана с Тамбовым. Выпускник, преподаватель, а затем профессор Тамбовского государственного университета, он прошёл путь от депутата городского совета к первому вице-мэру в кабинете Валерии Коваля», — написал мэр Тамбова в Telegram-канале.

Ильин руководил областным центром на протяжении семи лет, с 1998 по 2005 год. После окончания мэрских полномочий продолжил работу в городской Думе, которую он возглавлял до 2010 года. Затем в течение четырёх лет руководил тамбовским филиалом Орловской региональной академии государственной службы. После реорганизации учебного заведения в филиал РАНХиГС в 2014 году Ильин остался на должности его директора.

В пресс-службе Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени Пушкина отметили, что Ильин активно занимался краеведением и оставил после себя значительное научное наследие. Он был автором более 100 научных работ, включая шесть монографий. Особо отмечается его роль как главного научного редактора при создании «Тамбовской энциклопедии».

