Конгресс США планирует выделить Украине дополнительную помощь в размере почти 55 миллиардов долларов после преодоления череды правительственных кризисов. Такой прогноз в эксклюзивном интервью «Ридусу» представил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, предстоящие политические процессы — включая рождественские каникулы, обсуждение закона о здравоохранении и возможный новый правительственный кризис — являются тактикой команды президента США Дональда Трампа для затягивания времени.

«Если в 2026 году Конгресс как-то выкарабкается из этого цикла, то он обязательно примет бюджет, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи на 55 миллиардов долларов», — отметил политолог.



Он подчеркнул, что в США сохраняется мощная группа влияния, включая представителей Республиканской партии, которая заинтересована в продолжении украинского конфликта. Если боевые действия завершатся, то Белый дом продолжит выводить Штаты из евроатлантических структур.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Владимир Зеленский вскоре подпишет мирный план Дональда Трампа. По его словам, основные положения сделки уже согласованы.