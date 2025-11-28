ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали новые результаты доверия граждан к Путину

Доверие к президенту России Владимиру Путину демонстрирует положительную динамику по данным двух ведущих социологических служб. Результаты новых исследований опубликовали ВЦИОМ и ФОМ.

Согласно материалам Всероссийского центра изучения общественного мнения, о своём доверии президенту заявили 79,2% участников опроса. Фонд «Общественное мнение» информирует, что профессиональную деятельность Владимира Путина на его посту одобряют 77% граждан, при этом число россиян, которые ему доверяют, увеличилось до 76%. Обе организации отмечают увеличение этих показателей по сравнению с предыдущим исследованием.

Социологический опрос, проведённый ВЦИОМ, охватил 1600 совершеннолетних россиян. Представители ФОМ уточнили, что их исследование проходило в 97 населённых пунктах 51 региона страны, в нём участвовали 1500 человек, а статистическая погрешность полученных результатов не превышает 3,6%.

Эксперты ВЦИОМ также представили информацию о работе кабинета министров, которую одобряют 47,6% респондентов. Доверие председателю правительства Михаилу Мишустину, согласно их сведениям, также возросло. В отчёте содержатся и данные об изменении отношения граждан к руководителям парламентских партий и уровня поддержки политических объединений.

Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, свыше 74% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента. Уровень доверия к главе государства достиг 77,8%, тогда как недоверие выразил лишь каждый шестой опрошенный. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство в электоральных симпатиях, набирая более 33%. Указанное исследование демонстрирует высокий уровень поддержки действующей власти со стороны граждан.