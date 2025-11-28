Россия и США
28 ноября, 11:41

Адвокат объяснила, почему Аглая Тарасова получила условку за контрабанду наркотиков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Актриса Аглая Тарасова получила условный срок по делу о контрабанде наркотиков из-за малого количества изъятого вещества и смягчающих обстоятельств. Об этом Пятому каналу рассказала адвокат Анна Бутырина, специализирующаяся на наркостатьях.

Приговор Тарасовой. Видео © Пятый канал

Как пояснила юрист, по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков) минимальное наказание составляет 3 года лишения свободы.

«В 99%, скорее всего, это был бы реальный срок лишения свободы»— сказала адвокат.

Эксперт предупредила, что теперь Тарасовой необходимо строго соблюдать все ограничения. К примеру, выезд за пределы РФ без разрешения будет основанием для того, чтобы посадить её в тюрьму. Любое новое правонарушение будет считаться рецидивом, что автоматически приведёт к замене наказания на реальное лишение свободы.

Напомним, что актриса Аглая Тарасова была задержана 28 августа сотрудниками аэропорта, которые нашли у неё вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. В итоге против неё возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и раскаялась.

