27 ноября, 08:20

Киркоров прокомментировал приговор Аглае Тарасовой: Это урок всем нам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov, aglayatarasova

Певец Филипп Киркоров прокомментировал приговор, которые накануне вынесли актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Артист назвал инцидент со звездой «Холопа» «уроком всем». Слова Киркорова приводит сайт MK.ru.

«Ей же, как она сказала, просто дали покурить какую-то штуку. Она даже не знала, что это... Я, честно говоря, переживал за Аглаю. Я большой поклонник творчества её мамы (Ксении Раппопорт). Представляю, что она испытывала за дочь. Будем считать, что это урок всем нам», — сказал Киркоров на презентации нового альбома Жасмин.

Аглая Тарасова покинула здание суда без комментариев
Аглая Тарасова покинула здание суда без комментариев

Напомним, актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лёд», «Холоп» и сериалу «Интерны», была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело по статье о кнтрабанде наркотических средств. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и раскаялась. В суде в поддержку артистки выступили её коллеги: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. В итоге Тарасову приговорили к 3 годам условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Александра Вишнякова
