Аглая Тарасова покинула здание суда без комментариев

Актриса Аглая Тарасова, выйдя из здания суда, не стала общаться с журналистами. Репортёры, ожидавшие её комментариев по итогам громкого уголовного дела, остались ни с чем.

Аглая Тарасова выходит из суда. Видео © Life.ru

Домодедовский городской суд приговорил Тарасову к трём годам условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков. В ходе рассмотрения дела актриса заявила, что вейп, содержавший масло каннабиса, ей подарили, и она не знала точно о его содержимом. Обвинение просило назначить ей три года и шесть месяцев лишения свободы, но отмечало, что её исправление возможно и без изоляции от общества.

Напомним, актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лёд», «Холоп» и сериалу «Интерны», была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и раскаялась. В суде в поддержку артистки выступили её коллеги: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.