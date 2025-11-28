Россия и США
28 ноября, 10:17

Сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» получил премию «МедиаКульт»

Обложка © Пресс-служба премии «МедиаКульт»

Сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» от NM Studio и Okko одержал победу на премии «МедиаКульт» в категории «Видеоконтент», номинации «Лучший документальный фильм». Итоги озвучили во время церемонии награждения, которая состоялась в Москве при участии представителей медиабизнеса, digital-сферы и креативных индустрий.

Оргкомитет премии выделил проекты, формирующие новые подходы к визуальному производству и работе с аудиторией. Наряду с сериалом награды получили такие компании, как «Читай-город», СБЕР, Лукойл, Одноклассники, ЛитРес, VICTORY group, Лента, ФГ Финам, GRASS, Сравни, SELA, WhiteBrand-Branding Agency и СберМаркетинг. На форуме MediaLive, предшествовавшем церемонии, эксперты обсуждали современные медиатренды и стратегии эффективной рекламы.

PR-директор VICTORY group Роман Сторчилов обратил внимание на важность ценностного подхода для молодой аудитории. Он указал, что 68% представителей поколения Z выбирают бренды, разделяющие их взгляды. Директор по коммуникациям СберМобайл Павел Никифоров добавил, что современные компании должны выстраивать долгосрочные отношения с требовательной аудиторией и быстро адаптироваться к её запросам.

Сервис VK Видео обновил раздел с фильмами и сериалами

Ранее сообщалось, что московский драматический театр имени Пушкина открыл сезон тифлокомментирования спектаклей для незрячих и слабовидящих людей. Театр продолжает участие в программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», которая реализуется с 2018 года. В текущем сезоне для людей с нарушением зрения стали доступны шесть постановок, включая «Влюблённого Шекспира» и детский спектакль «Остров сокровищ».

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

