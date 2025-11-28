В Москве пенсионерка предстанет перед судом за заказное убийство мужа за 5 млн рублей

В Москве перед судом предстанет 69-летняя пенсионерка, обвиняемая в подготовке заказного убийства своего мужа. Причиной, по данным столичной прокуратуры, стало нежелание делить имущество в ходе бракоразводного процесса.

«Перед судом предстанет женщина, «заказавшая» мужа за 5 млн рублей – обвиняемая в ходе бракоразводного процесса и раздела и совместного имущества вступила в конфликт со своим супругом», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, женщина не захотела делиться нажитым с мужем добром и решила избавиться от него. Она обратилась к своему знакомому, попросив его убить супруга. При этом фигурантка уголовного дела подробно рассказала о болезнях мужа и хотела, чтобы его смерть выглядела как естественная – остановка сердца из-за проблем со здоровьем, без следов отравления.

Знакомый, вместо того чтобы выполнить просьбу, пошёл в полицию. Там ему помогли разработать план: под их присмотром он получил от женщины миллион рублей аванса, а потом показал ей фото якобы убитого мужа в морге, заявив, что заказ выполнен. Пенсионерку задержали, когда она привезла оставшиеся 4 миллиона рублей. Теперь ей грозит срок за организацию заказного убийства. Дело уже в суде, а сама обвиняемая сидит под арестом.

