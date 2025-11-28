На Урале больницу обязали выплатить компенсацию за признание живой пациентки мёртвой

В Екатеринбурге суд обязал ЦГБ №2 имени Миславского выплатить компенсацию внучке пожилой женщины, которую фельдшер ошибочно приняла за умершую. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Внучка 83-летней пенсионерки обнаружила её тело в квартире с отключённым светом. Прибывший фельдшер констатировал смерть, но позже забиравшие тело работники ритуальных услуг заметили, что женщина всё ещё дышит. Её успели госпитализировать, но спасти пенсионерку, перенёсшую инсульт, так и не удалось. Она умерла через несколько дней.

Представители больницы попытались переложить вину на родных, заявив, что те плохо заботились о старушке. Суд учёл, что внучка действительно редко навещала бабушку и не помогала ей с долгами за коммунальные услуги. Однако экспертиза подтвердила, что медик не выполнил все необходимые процедуры при осмотре.

В итоге с медучреждения взыскали 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и ещё около 25 тысяч на покрытие расходов на погребение. Это решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

