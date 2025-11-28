«Я ещё пропадаю»: Лавров отмахнулся от журналистов новой мемной фразой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров преподал всем мастер-класс по троллингу. Он остроумно ответил на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева о том, где же глава МИД пропадал продолжительное время.

Лавров заявил, что до сих пор пропадает. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

«Я ещё пропадаю до сих пор», — отмахнулся от вопросов Лавров.

Напомним, что министр иностранных дел часто говорит мемные фразы. Так, в мае разлетелся его ответ назойливым журналистам: «нафиг я сюда пришёл?». Кроме того, Лавров любит описывать происходящие политические события русскими поговорками.