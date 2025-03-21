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21 марта, 12:32

Тест: 99% населения не отличит цитаты Лаврова от фраз супергероев — а вы входите в 1%?

Сегодня отмечает день рождения один из самых харизматичных российских политиков и дипломатов — министр иностранных дел Сергей Лавров! Тест по этому поводу вас точно удивит…

Сергей Лавров — настоящий мастер слова, чьи фразы давно разошлись за пределы заседаний и конференций. Острый ум, ирония и умение находить точные слова в любой ситуации сделали его не только выдающимся дипломатом, но и настоящим героем Интернета. Колкие замечания, полные сарказма и мудрости, заставляют задуматься, а иногда и от души рассмеяться. Но знаете ли вы, что в мире супергероев тоже есть немало серьёзных, глубоких и даже философских цитат, которые звучат так, будто их произнёс не персонаж комиксов, а настоящий политик? Сможете ли вы отличить, где заканчивается дипломатический лоск Лаврова и начинается героический пафос Железного Человека или Бэтмена?

В дате рождения министра есть цифры, которые являются символами долголетия и процветания. Проверьте, возможно, и вы «рискуете» стать долгожителями и топтать землю минимум 100 лет! Дипломатия в «Игре престолов» — одна из ключевых тем, без которой не обходилась ни одна серия. В новом материале мы рассказали о невероятных трансформациях актёров от неизвестных новичков до звёзд первой величины, а также о том, как сложились их судьбы спустя почти 15 лет после старта саги.

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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, © Freepik

Виктория Мишинкина
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