28 ноября, 10:31

Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над тремя регионами России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов нейтрализовали семь украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Четыре БПЛА были уничтожены в небе над Ростовской областью, ещё два — над территорией Республики Северная Осетия — Алания. Вместе с тем один дрон самолётного типа средства ПВО сбили над Брянской областью.

В Сочи отражают налёт украинских БПЛА
В Сочи отражают налёт украинских БПЛА

Ранее сообщалось, что за ночь ПВО РФ уничтожили 136 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Ростовской областью, где сбили 46 беспилотников. Значительные результаты также отмечены над Саратовской областью, где уничтожили 30 воздушных целей, и над акваторией Чёрного моря, где сбили 12 аппаратов.

