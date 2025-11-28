ВС России под Одессой уничтожили аэродром с натовскими инструкторами

Украина пережила ещё одну ночь, которую военные долго не забудут. Несмотря на небольшое число запущенных дронов и ракет, удары пришлись по ключевым объектам и привели к серьёзным последствиям сразу в нескольких областях. Об этом написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Так, ночью ВС России атаковали аэродром неподалёку от населённого пункта Буялык (Петровка) в Одесской области. В результате атаки могли погибнуть военные инструкторы НАТО.

«По предварительным данным, уничтожен ангар с беспилотниками, детонировала крупная ёмкость с ГСМ, что вызвало мощнейший пожар — вспышку было видно даже с Фонтанки, а это порядка 65 километров», — отметил Лебедев.

Российские беспилотники атаковали объект Нацгвардии на северной окраине Павлограда. Территория была немедленно закрыта, а по сообщениям очевидцев, к части были замечены машины скорой помощи. Судя по минимальным внешним разрушениям, удар, вероятно, был нацелен на внутренние объекты, возможно, склады, узлы связи или места проживания личного состава. В Запорожье, в восточной части города, в районе Скворцово, после удара по энергоподстанции начались перебои с подачей электричества.

Напомним, что российские силы в ночь на 28 ноября нанесли массированный и 6 групповых ударов по военным объектам Украины. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также цеха производства боеприпасов и ударных беспилотников.