В учебном центре Ленинградского военного округа продемонстрировали, как проходит подготовка операторов ударных и разведывательных беспилотников. Об особенностях обучения рассказали сами курсанты и инструкторы телеканалу «Санкт-Петербург».

Тренировки дроноводов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Солдаты оттачивают мастерство на компьютерных симуляторах и в реальных полевых условиях. Особое внимание уделяется сборке, ремонту и настройке дронов в специальной лаборатории. Инструкторами выступают исключительно ветераны спецоперации, которые знают всё о реальных боевых вызовах.

Курсанты учатся работать в сложных ситуациях: при потере связи, в туман и при сильном ветре. Перед выходом на полигон проходит строгий отбор, где отсеиваются те, кто не справляется с управлением на практике.

Ключевой инструмент подготовки — уникальный симулятор от петербургских разработчиков. Он точно воссоздаёт физику полёта и позволяет отрабатывать перехват вражеских дронов. Программа может имитировать любую местность, включая средства радиоэлектронной борьбы.

«В симуляторе есть большое количество различных моделей летающих средств и есть большое количество российских беспилотников, с помощью которых, выбирая беспилотник, мы можем сбивать летающую цель. Вся физика полёта точно симулируется, практически один к одному», – рассказал лидер команды разработчиков симулятора «квадросим» Егор Сичинский.

Ранее украинский военный рассказал, что все единичные преимущества ВСУ сведены на нет из-за операторов российского центра беспилотных технологий «Рубикон». Дело в том, что они способны выслеживать вражеских операторов БПЛА и наносить превентивные удары по ним.