«Угрюмая» ёлка в Кузбассе преобразилась после критики местных жителей

Ёлка, вызвавшая критику жителей Берёзовского Кемеровской области из-за необычного внешнего вида, подверглась реставрации, сообщила РИА «Новости» представитель местной администрации Алена Рекуц.

Первоначальная установка ёлки завершилась неудачей, так как дерево было повалено сильными порывами ветра. Затем администрация заменила поврежденную ель новым деревом, но оно также вызвало недовольство горожан, так как имело повреждения ветвей. Новая ель выглядела плохо подготовленной: из-за повреждений при перевозке она казалась больной и имела заметные прорехи в кроне.

Реакция жителей выразилась в многочисленных критических комментариях в социальных сетях.Администрация оперативно отреагировала на общественное мнение и решила проблему. Ветви дерева были восстановлены, и внешний вид значительно улучшился. Теперь горожане смогут насладиться традиционной атмосферой празднования Нового года.Подготовка к официальному открытию праздничного мероприятия идёт полным ходом. Уже установлены светящиеся гирлянды и декоративные элементы, а торжественное включение подсветки запланировано на первое декабря.

