Под завалами здания в Южно-Сахалинске нашли тела троих погибших
Обложка © Telegram/ Правительство Сахалинской области
В Южно-Сахалинске спасатели продолжают разбор завалов строительного ангара, обрушившегося днём 28 ноября в переулке Энергетиков. Сначала из-под завалов достали тело первого погибшего, а вскоре власти в телеграм-канале подтвердили обнаружение второго и третьего.
При обрушении пострадали четыре человека, однако медицинская помощь потребовалась лишь одному из них. Спасатели продолжают работать на месте в круглосуточном режиме, риск повторных обрушений сохраняется.
Напомним, в Южно-Сахалинске произошло обрушение строительного объекта. Также стало известно, что в результате инцидента имеются пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда на объекте.
