Путин: Будапешт в качестве места проведения саммита предложил Трамп

Именно американский лидер Дональд Трамп выступил с инициативой проведения саммита между Россией и США в Будапеште. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе российско-венгерских переговоров.

«Это было предложение Дональда (Трампа, президента США. — Прим. Life.ru)», — сказал российский лидер.

Напомним, изначально встреча российского и американского лидеров в Будапеште была согласована по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов.

Напомним, что в Москве начались переговоры между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Они проходят в Кремле. Российскую делегацию на встрече представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.