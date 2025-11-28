Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 11:04

Путин допустил, что диалог с США приведёт к саммиту в Будапеште

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за готовность предоставить площадку Будапешта для возможного российско-американского саммита.

Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru

«Если в ходе наших (Российско-американских. — Прим. Life.ru) переговоров дело дойдёт до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — подчеркнул глава государства.

Политолог назвал причину срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
Политолог назвал причину срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

Напомним, изначально встреча в Будапеште была согласована по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Будапеште станет актуальной после выхода переговорного процесса на определённую стадию, но в настоящее время называть какие-либо конкретные сроки преждевременно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Саммит в Будапеште
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar