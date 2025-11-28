Путин допустил, что диалог с США приведёт к саммиту в Будапеште

«Если в ходе наших (Российско-американских. — Прим. Life.ru) переговоров дело дойдёт до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — подчеркнул глава государства.

Напомним, изначально встреча в Будапеште была согласована по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Будапеште станет актуальной после выхода переговорного процесса на определённую стадию, но в настоящее время называть какие-либо конкретные сроки преждевременно.