Путин заявил о росте товарооборота России и Венгрии в 2025 году

Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение торговых связей между Москвой и Будапештом в 2025 году, отметив рост примерно на 7%. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru

«Тем не менее у нас есть и хорошие перспективы, в этом году мы отмечаем некоторый рост, небольшой, скромный, но всё-таки - 7 с лишним процентов», — сказал президент.

Напомним, что в Кремле начались переговоры между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Российскую делегацию на встрече представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.