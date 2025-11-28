Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 11:10

Путин заявил о росте товарооборота России и Венгрии в 2025 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение торговых связей между Москвой и Будапештом в 2025 году, отметив рост примерно на 7%. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru

«Тем не менее у нас есть и хорошие перспективы, в этом году мы отмечаем некоторый рост, небольшой, скромный, но всё-таки - 7 с лишним процентов», — сказал президент.

Путин: Будапешт в качестве места проведения саммита предложил Трамп
Путин: Будапешт в качестве места проведения саммита предложил Трамп

Напомним, что в Кремле начались переговоры между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Российскую делегацию на встрече представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar