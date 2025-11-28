Россия и США
28 ноября, 11:18

«Бескомпромиссный ультиматум»: На Западе отреагировали на выступление Путина в Бишкеке

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Киргизию, озвучил ультиматум в адрес Украины. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Выступая перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: «Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается заявление российского лидера о том, что в случае отказа украинских военных от отступления, ВС РФ продолжит достижение поставленных целей военными средствами.

Путин назвал статус Крыма и Донбасса основным аспектом в переговорах с США
Напомним, накануне Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что условием прекращения конфликта на Украине является полный вывод украинских войск с занимаемых ими территорий. Президент также заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но юридические препятствия и необходимость международного признания делают это невозможным на данном этапе.

Наталья Демьянова
