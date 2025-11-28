Выпускники медвузов сами смогут выбрать учреждения для обязательной отработки

Выпускники медицинских вузов смогут сами выбирать больницы и поликлиники для прохождения обязательной отработки, при условии, что эти учреждения работают в системе ОМС. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на встрече со студентами Казанского ГМУ.

«Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС», — пояснил Леонов.

По словам депутата, программа наставничества разработана с учётом гибкости: молодые специалисты смогут проходить обучение в различных медицинских учреждениях, например, по полгода в каждой. Участники программы будут получать зарплату, а их наставники – надбавку к окладу.

Леонов подчеркнул, что основная задача наставничества – передать опыт опытных врачей начинающим специалистам. Программа рассчитана на срок до трёх лет, в зависимости от выбранной специальности. Важно отметить, что для фармацевтов и стоматологов наставничество не предусмотрено.