«Труханов — это первая ласточка»: СБУ обвинили в подделке российских паспортов для репрессий против неугодных

Подпольная лаборатория по изготовлению фальшивых документов, ликвидированная в Московской области, производила, в том числе и поддельный российский паспорт на имя украинского прокурора. Как утверждает экс-депутат Незалежной Олег Царёв, этот паспорт был заказан Службой безопасности Украины (СБУ) для дискредитации главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

«Обратите внимание, из всех на Украине и в России я единственный говорил, что лишённый гражданства мэр Одессы Труханов — это первая ласточка, а конечная цель это Клименко», — отметил он.

Царёв заявил, что целью операции было объявление Клименко агентом России с последующим его отстранением от должности. Он также пояснил, что освободившееся место должен был занять первый заместитель прокурора, являющийся ставленником Андрея Ермака.

«Я писал, что СБУ будет пытаться обвинить Клименко в наличии российского гражданства, на этом основании лишить его гражданства Украины и снять его должности. Не имея гражданства, не имеешь права занимать должность», — написал Царёв.

По экс-депутата Рады, ключевую роль в раскрытии мнимых связей Клименко с Россией мог сыграть народный депутат Фёдор Христенко. От политика, инкриминированного в государственной измене, надеются получить показания в отношении руководящего состава НАБУ и САП на фоне недавнего скандала в окружении Зеленского.

Политик раскрыл и конечную цель данной операции: освободившуюся должность Клименко должен был занять его первый заместитель Синюк.

Царёв также обнародовал информацию, которую ранее не мог озвучить. По его заявлению, СБУ разместила заказ на изготовление российских документов для Клименко и Кривоноса, потратив на это 300 тысяч долларов. Именно этих посредников позавчера и накрыли в Подмосковье.

Напомним, в Московской области пресечена деятельность преступного сообщества, наладившего выпуск поддельных удостоверений для мигрантов. Сообщается, что в оборудованном цехе изъяли всю необходимую оснастку: от голографических элементов до металлических клише и штемпелей. Следствие сейчас устанавливает полные объёмы незаконного производства. Уточняются детали задержания организаторов и их сообщников.

Ранее стало известно, что Андрей Ермак отдал распоряжение о вручении подозрения главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко. Это произошло вслед за обнародованием компрометирующих аудиозаписей, связанных с Тимуром Миндичем.