28 ноября, 12:02

Школьников в Тюмени перевели на дистанционку из-за вспышки ОРВИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Тюменские школы с 1 декабря перейдут на дистанционный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом URA.ru рассказал источник, близкий к системе образования. Физико-математическая школа уже закрыта, многие ученики сегодня учатся удалённо.

Карантинные меры затронут все остальные школы и будут действовать минимум до 12 декабря. Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

