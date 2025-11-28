Школьников в Тюмени перевели на дистанционку из-за вспышки ОРВИ

Тюменские школы с 1 декабря перейдут на дистанционный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом URA.ru рассказал источник, близкий к системе образования. Физико-математическая школа уже закрыта, многие ученики сегодня учатся удалённо.

Карантинные меры затронут все остальные школы и будут действовать минимум до 12 декабря. Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

А ранее Life.ru писал, что вспышка бешенства была зафиксирована в московском Щукине. В районе ввели двухмесячный карантин. Заболевание выявили 17 ноября, а ограничения будут действовать до 17 января 2026-го.